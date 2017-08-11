34 единицы техники и более тысячи коммунальщиков привлечены к ликвидации последствий непогоды в Одессе

16:00 / 14.08.2017

ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — К ликвидации последствий ночной непогоды на улицах Одессы сегодня привлечены 34 единицы техники и более тысячи работников коммунальных служб, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, учитывая прогноз погоды на 13-14 августа (дождь, гроза, град, коммунальные службы города были приведены в режим готовности для оперативного реагирования на возможные вызовы стихии и ликвидации последствий непогоды.

Со вчерашнего вечера ликвидацию последствий стихии на улицах города ведут 34 единицы техники, а также более 1 тыс. работников коммунальных служб КП «Городские дороги» и КП «ЖКС».

Как сообщалось, в результате выпавших ночью обильных осадков оказались подтоплены некоторые улицы города.