Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство Асфальтирование улицы Ольгиевской будет завершено ко Дню города 13:45 / 14.08.2017 ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работы по ремонту покрытия тротуара с обустройством велосипедных дорожек на ул. Ольгиевской должны быть завершены ко Дню города, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в Управлении инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета. Как отметили в управлении, благодаря проводимым сейчас работам, к началу осени улица Ольгиевская преобразится. При асфальтировании улицы будут обустроены велосипедные дорожки со специальным ограждением. Велодорожки, проходящие также по бульвару Жванецкого и спуску Маринеско, традиционно будут обозначены нарисованными на асфальтовом покрытии велосипедами. Работы планируется завершить ко Дню города. версия для печати