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Асфальтирование улицы Ольгиевской будет завершено ко Дню города
13:45 / 14.08.2017
ОДЕССА, 14 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Работы по ремонту покрытия тротуара с обустройством велосипедных дорожек на ул. Ольгиевской должны быть завершены ко Дню города, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 14 августа, в Управлении инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета.
Как отметили в управлении, благодаря проводимым сейчас работам, к началу осени улица Ольгиевская преобразится.
При асфальтировании улицы будут обустроены велосипедные дорожки со специальным ограждением. Велодорожки, проходящие также по бульвару Жванецкого и спуску Маринеско, традиционно будут обозначены нарисованными на асфальтовом покрытии велосипедами.
Работы планируется завершить ко Дню города.
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Сергей Гриневецкий
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