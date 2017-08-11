|
|
КП «Городские дороги» планирует до конца сентября получить ещё 6 спецмашин с зимним оборудованием
10:27 / 11.08.2017
ОДЕССА, 11 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — КП «Городские дороги» планирует до конца сентября получить ещё 6 спецмашин «Глобус» для уборки снега и посыпки одесских дорог, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в рамках подготовки к работе в зимний период на сегодняшний день коммунальным предприятием «Городские дороги» приобретены 8 единиц техники: 3 комбинированные дорожные машины «Глобус» 5337 со съемным зимним оборудованием (отвал, пескоразбрасыватель); 5 передвижных ремонтных мастерских для обслуживания остановочных комплексов со съемными отвалами для работы в зимний период.
До 30 сентября будут поставлены 6 единиц специализированной техники «Глобус» 5006 со съемным зимним оборудованием.
Всего же до 1 ноября планируется подготовить 95 единиц специализированной техники для оперативного реагирования на вызовы природы.
В департаменте напомнили, что в прошлом году на улицах города в осенне-зимний период работали 82 единицы коммунальной спецтехники.
Также на базах КП «Городские дороги» находятся 7 тыс. 595 тонн песчано-солевой смеси. До 1 ноября текущего года будут заготовлены еще 11 тыс. тонн посыпочных материалов.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...
Loading...
Последние новости:
15:49 11.08.2017
14:51 11.08.2017
«Эксперимент по упрощению фитосанитарного контроля может быть реализован на Одесской таможне», — Власов
13:36 11.08.2017
Одесские правоохранители ликвидировали канал наркоторговли с ежемесячным оборотом в несколько миллионов гривен
11:54 11.08.2017
11:42 11.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.722
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»