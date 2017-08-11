КП «Городские дороги» планирует до конца сентября получить ещё 6 спецмашин с зимним оборудованием

10:27 / 11.08.2017

ОДЕССА, 11 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — КП «Городские дороги» планирует до конца сентября получить ещё 6 спецмашин «Глобус» для уборки снега и посыпки одесских дорог, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 11 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в рамках подготовки к работе в зимний период на сегодняшний день коммунальным предприятием «Городские дороги» приобретены 8 единиц техники: 3 комбинированные дорожные машины «Глобус» 5337 со съемным зимним оборудованием (отвал, пескоразбрасыватель); 5 передвижных ремонтных мастерских для обслуживания остановочных комплексов со съемными отвалами для работы в зимний период.

До 30 сентября будут поставлены 6 единиц специализированной техники «Глобус» 5006 со съемным зимним оборудованием.

Всего же до 1 ноября планируется подготовить 95 единиц специализированной техники для оперативного реагирования на вызовы природы.

В департаменте напомнили, что в прошлом году на улицах города в осенне-зимний период работали 82 единицы коммунальной спецтехники.

Также на базах КП «Городские дороги» находятся 7 тыс. 595 тонн песчано-солевой смеси. До 1 ноября текущего года будут заготовлены еще 11 тыс. тонн посыпочных материалов.