«Часть Пушкинской временно заасфальтировали на время велогонок», — Депинформ горсовета

10:01 / 11.08.2017

ОДЕССА, 11 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Департаменте информации Одесского городского совета заявили, что некоторые участки улицы Пушкинской временно покрыли асфальтом поверх брусчатки, чтобы избежать травмирования участников международных велогонок, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили сегодня, 11 августа, в департаменте, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что часть Пушкинской, на углу с Б. Арнаутской, покрыли слоем асфальта, а через пару дней коммунальщики принялись очищать брусчатку на данном участке.

В официальном разъяснении, в частности, говорится: «5-6 августа 2017 года в Одессе прошли две международные велосипедные гонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix». Участники велогонок представляли 4 страны: Украину, Беларусь, Азербайджан и Молдову.

Маршрут велогонок проходил по улицам исторической части Одессы, в том числе – по ул. Пушкинской.

Поскольку зазор между брусчаткой местами достигает более полуметра, данные участки временно закрыли асфальтным полотном. Это позволило избежать серьезных травм у спортсменов при проведении гонок международного уровня.

В течение недели силами КП «Городские дороги» временно выровненные участки будут расчищены от асфальта».