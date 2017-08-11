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«Часть Пушкинской временно заасфальтировали на время велогонок», — Депинформ горсовета
10:01 / 11.08.2017
ОДЕССА, 11 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Департаменте информации Одесского городского совета заявили, что некоторые участки улицы Пушкинской временно покрыли асфальтом поверх брусчатки, чтобы избежать травмирования участников международных велогонок, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили сегодня, 11 августа, в департаменте, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о том, что часть Пушкинской, на углу с Б. Арнаутской, покрыли слоем асфальта, а через пару дней коммунальщики принялись очищать брусчатку на данном участке.
В официальном разъяснении, в частности, говорится: «5-6 августа 2017 года в Одессе прошли две международные велосипедные гонки «Tour de Ribas» и «Odessa Grand Prix». Участники велогонок представляли 4 страны: Украину, Беларусь, Азербайджан и Молдову.
Маршрут велогонок проходил по улицам исторической части Одессы, в том числе – по ул. Пушкинской.
Поскольку зазор между брусчаткой местами достигает более полуметра, данные участки временно закрыли асфальтным полотном. Это позволило избежать серьезных травм у спортсменов при проведении гонок международного уровня.
В течение недели силами КП «Городские дороги» временно выровненные участки будут расчищены от асфальта».
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Сергей Гриневецкий
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