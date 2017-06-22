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В пятницу, 11 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:48 / 10.08.2017
ОДЕССА, 10 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 11 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 10 августа, в диспетчерской службе, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Керченская, 101—125, 108—118, 115—119; 9-я Линия; 12-я Линия; 10-я Линия, 11—15, 4—16; 11-я Линия, 12—14, 11—13.
С 9:30 до 17:00 — по адресам: 1-й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2—16, 1—17; ул. Авиаторская, 2—16; ул. Прирельсовая, 21—31, 40—44; ул. Девятая; ул. Десятая; ул. Овидиопольская, 2—26, 1—13; ул. Самолетная, 20, 22, 12; пер. В. Инбер, 7, 11—17, 12; Лидерсовский б-р, 15—17.
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