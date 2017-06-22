В четверг, 10 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:45 / 09.08.2017

ОДЕССА, 09 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во четверг, 10 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 9 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресу: ул. Среднефонтанская, 29 — 51, 26 — 30а; пер. Среднефонтанский, 16/18, 4 — 12, 1 — 3; пер. Садовый, 5, 7; Бисквитный пер., 16; ул. Махачкалинская, 4, 5; ул. Добровольского, 132, 134, 136; «Бьонд — фитнес»; «Билла».