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Горзелентрест продолжает работы по благоустройству зеленых зон Одессы
14:10 / 09.08.2017
ОДЕССА, 09 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Коммунальное предприятие «Горзелентрест» продолжает выполнять работы по текущему содержанию и благоустройству зеленых зон города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 9 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, 8 августа сотрудники КП «Горзелентрест» провели работы по прополке и стрижке цветников, расположенных на 1-й ст. Люстдорфской дороги.
Также специалисты производственно-технической службы коммунального предприятия «Горзелентрест» выполнили работы по санитарной обрезке и валке сухих веток и деревьев на Лидерсовском бульваре с использованием специальной вышки.
Работы по благоустройству зеленых зон Одессы продолжаются.
Для успешной реализации задач по озеленению города КП «Горзелентрест» приобретает новую технику. Это позволит увеличить производительность труда, расширит возможности по озеленению города, санитарной обрезке зеленых насаждений и уборке территории от сухостоя.
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