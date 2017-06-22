В среду, 9 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:42 / 08.08.2017

ОДЕССА, 08 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во среду, 9 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 8 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресу: ул. Канатная, 8 — 16, 11 — 21; ул. Карантинная, 1 — 5а, 2 — 8; ул. Греческая, 1,2; ул. Бунина, 2; ул. Добровольского, 129, 131, 139, 139а; ул. Затонского, 6, 2; ул. Бочарова 9, 2; Магазин «Идеал»; Энергосбыт.

С 09:30 до 17:00 электричества не будет по адресу: 1й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2 — 16, 1 — 17; ул. Авиаторская, 2 — 16; ул. Прирельсовая, 21 — 31, 40 — 44; ул. Девятая — все ж/д; ул. Овидиопольская, 2 — 26, 1 — 13; ул. Самолетная, 20, 22, 12; пер. В.Имбер 7, 11 — 17, 12; Лидерсовский б — р 15 — 17.