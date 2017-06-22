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Во вторник, 8 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:50 / 07.08.2017
ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 8 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 7 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресу: ул. Прохоровская, 51 — 63, 40 — 46; ул. Запорожская 9 — 13, 8 — 12; ул. Б. Хмельницкого, 23 — 29, 52 — 58.
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Сергей Гриневецкий
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