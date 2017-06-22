Одесский Горзелентрест регулярно проводит работы по выкашиванию газонов

11:14 / 05.08.2017

ОДЕССА, 05 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — КП «Горзелентрест» постоянно проводит работы по выкашиванию газонов на обслуживаемых объектах, в том числе регулярно удаляет опасный сорняк — амброзию, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, вчера сотрудниками коммунального предприятия «Горзелентрест» в дендропарке Победы выполнены работы по текущему содержанию объектов: покос травы, уборка мусора, полив цветников, устранение сухостоя, а также наполнение песком детских песочниц.

Кроме того, в разных районах Одессы регулярно ведутся работы по покосу травы. Всего в текущем году произведен покос на площади 363 га.

Одновременно с выкашиванием газонных трав удаляется опасный сорняк — амброзия.

На период с 4 по 11 августа 2017 года предприятием запланировано выкашивание газонов с удалением амброзии на следующих объектах: Горсад, Приморский бульвар, сквер Ю. Витте, ул. И. Рабина, 7-ая ст. Б. Фонтана, Крымский бульвар, Соборная площадь, Николаевская дорога, просп. Небесной Сотни, Старобазарный сквер, II Застава, парк Юность, сквер Звездный, Бульвар Жванецкого, ул. Стуса, сквер Старостина, просп. Шевченко, лесопарк Аэропорта, сквер Вымпел, Чумка (Красный крест), сквер Королева, сквер Грушевского и Южная дорога.

СПРАВКА:

Амброзия — это сорное растение, период активного цветения которого выпадает на июль-сентябрь.

Амброзия во время цветения выделяет в окружающую среду значительное количество пыльцы, которая разносится с потоком ветра и может вызвать аллергическую реакцию — слезотечение, покраснение и зуд в глазах, выделения из носа, кашель, зуд.

Специфическое медикаментозное лечение аллергии на пыльцу амброзии может назначить только врач-аллерголог. Однако существуют общие рекомендации, которые позволят снизить риск возникновения аллергических реакций: следует максимально избегать контакта с аллергеном — установить на окна и форточки специальную сетку или марлю, детскую коляску защитить сеткой, а в машине закрывать окна и использовать кондиционер; необходимо тщательно соблюдать меры гигиены, чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку; оптимальное время для прогулки — после дождя, когда концентрация пыльцы в воздухе минимальна; после возвращения домой с улицы нужно обязательно переодеться, умыться, промыть полость носа; нужно чаще умываться, ежедневно перед сном принимать душ и мыть волосы, чтобы не допустить попадания на постельное белье даже минимального количества пыльцы; при наличии в доме домашнего животного, которое гуляет на улице, необходимо его регулярно купать, чтобы смыть с шерсти пыльцу.