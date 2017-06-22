Аутентичные чугунные элементы ограждения моста Коцебу устанавливают на прежние места

10:57 / 05.08.2017

ОДЕССА, 05 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе устанавливают отреставрированные аутентичные элементы ограждения моста Коцебу, передаёт корреспондент ИА “Контекст-Причерноморье”.

Об этом агентству сообщили сегодня, 5 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, в Одессе продолжаются работы по капитальному ремонту путепровода по улице Бунина – моста Коцебу. На сегодняшний день ведется установка аутентичных чугунных элементов ограждения моста.

Как отметил начальник управления по вопросам охраны культурного наследия Одесского городского совета Андрей Шелюгин, реставрационные работы состояли из нескольких этапов: архитектурно-декоративные элементы были демонтированы, произведена их фотофиксация, составлены акты, после чего они были переданы на центральный склад генерального подрядчика.

Затем специалистами Института электросварки им. Е. О. Патона Национальной академии наук Украины была проведена экспертиза состояния деталей моста Коцебу, по результатам которой было выдано техническое задание для их реставрационного восстановления.

Воссозданием деталей занималась подрядная организация на специализированном предприятии в городе Бровары Киевской области. После чего отреставрированные детали были окрашены в черный цвет.

В начале августа 2017 года были начаты работы по установке аутентичных чугунных элементов ограждения моста на свои места. Ранее специалисты произвели окраску старинных декоративных горизонтальных арок пролётного строения путепровода в чёрный цвет и новых балок пролётного строения путепровода — в темно-серый цвет.

Кроме того, на сегодняшний день завершаются ремонтные работы теплотрассы, а также подпорных стен моста Коцебу. Об этом сообщил 1-ый заместитель начальника управления дорожного хозяйства Одесского городского совета Андрей Сандул. Он также отметил, что продолжаются работы по устройству лестниц, ведущих с моста Коцебу на Деволановский спуск.

Завершительным этапом станет благоустройство прилегающей к мосту территории.