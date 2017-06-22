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В пятницу,4 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:29 / 03.08.2017

ОДЕССА, 03 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 4 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 3 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Севеврном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 16:00 света не будет по адресу: ул. Бочарова, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ЦТП № 6; «Бьонд — фитнес»; «Билла».

С 09:30 до 17:00 электричества не будет по адресу: 1й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2 — 16, 1 — 17; ул. Авиаторская, 2 — 16; ул. Прирельсовая, 21 — 31, 40 — 44; ул. Девятая — все железнодорожного ; ул. Овидиопольская, 2 — 26, 1 — 13; ул. Самолетная, 20, 22, 12.

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