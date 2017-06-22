В четверг, 3 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:40 / 02.08.2017

ОДЕССА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 3 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 3 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Севеврном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:30 до 17:00 света не будет по адресу: 1й Кустанайский gер., 1, 2; ул. Днестровская, 2-16, 1-17; ул. Авиаторская, 2-16; ул. Прирельсовая, 21-31, 40-44; ул. Девятая — все ж/д; ул. Овидиопольская, 2-26, 1-13; ул. Самолетная, 20, 22, 12.

С 09:00 до 17:00 электричества не будет по адресу: з-д «Продмаш»; 1-й,2-й Лузановский пер.; Николаевская дор. 1-65, 229-251, 219, 183-221, 132-136, 301, 301а, 303, 305а, 309, 309а, 297, 299, 301/2, 168, 251, 257, 259, 261, 263, 265; ул. Лузановская, 23-55, 34-56, 2-30, 71, 106, 108, 110; База отдыха «Сан морин»; ул. Лиманная, 1-18; пер. 1-й Первомайский, 2-26; пер. 2-й Первомайский, 3-40; ул. Цымлянская, 1-36; Одесская фабрика нет.материалов; ООО «ОЭРМЗ»; КПФК «Ключ»; пер. 3-й Первомайский (автопарк); ОАО «Кожсырьевой з-д»; ЧП Автоуниверсал»Сигма»; ул. Красная, 3; «Лукоил-Украина»; АИС «Авто-Юг»; Автоцентр-Лузановский; Южная дор, 5-23; ул. Дунаевского, Одесский пер; ул. Добровольского, 3, 4а, 5б; ул. Наклонная, 1-50; 1й Дунаевский пер.; Дом Павловых; ул. 1-я Лузановская, 60, 60а; Горсвет; Центр «Молодая Гвардия»; Детский центр «Чайка»; П.Котовского ч/с: ул. Л.Украинки, 3-29, 4-34; пер.Державина, 3-27, 4-26; ул. К.Кузнецова 1-12, 4-14; 1й Крымский пер.; ул.Крымская, 34-62, 29-43; ул. Ростовская, 2-68, 19-65; ул. Кишиневская, 2-16; ул. Керченская, 29-43, 36-62; ул. Донецкая, 29-37, 26-38; ул. Державина, 9-17, 27, 36; ул. Ломоносовская 13-41, 10-26; 2-й Керченский пер.; ул. М.Садовая; ул. 1-я-6-я Садовая; ул. Б.Садовая, Южная дор., 2-64; ул. Малодогвардейская, 1-59.

С 11:00 до 17:00 не будет света на ул. Затонского 20, 22, 24/1, 24/2, 24/3, 24.

С 12:00 до 19:00 электроэнергии не будет по адресу: Днепропетровская дор., 100, 98; ул. Заболотного 50, 52, 44.