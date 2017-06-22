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В среду, 2 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:55 / 01.08.2017
ОДЕССА, 1 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 2 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 1 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном и Севеврном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:30 до 17:00 света не будет по адресу: 1й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2 — 16, 1 — 17; ул. Авиаторская, 2 — 16; ул. Прирельсовая, 21 — 31, 40 — 44; ул. Девятая — все ж/д; Овидиопольская, 2 — 26, 1 — 13; ул, Самолетная 20, 22, 12.
С 09:00 до 17:00 электричества не будет по адресу: Большевик: 2й — 8й — пер. 8Марта; спуск 8го Марта — весь; ул.Главная — вся; ул. 8го Марта.
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