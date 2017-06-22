В ряде домов Одессы сегодня и завтра, 1 и 2 августа, будет воды

16:36 / 01.08.2017

ОДЕССА, 1 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из-за необходимости проведения работ по ремонту 2-х ЗК Ду=600мм на ВНС «Западная» сегодня и завтра, 1 и 2 августа, в ряде домов Одессы не будет воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 1 августа, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения работ по ремонту 2-х ЗК Ду=600мм на ВНС «Западная» 01 августа с 23:00 до 08:00 02 августа 2017 года будет прекращена подача воды следующим потребителям города и области: ж/м «Слободка», ж/м «Новая Слободка», ж/м «Застава-1», ул. Химическая, Киевское шоссе, санаторий «Хаджибей», пос. Сахарный, ул. Промышленная, ул. Пестеля, ул. Парковая, ул. Грушевского. с. Усатово, ж/д станция Усатово, с. Нерубайское, с. Большая Балка, пос. Нати.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.