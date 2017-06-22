Во вторник, 1 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:34 / 31.07.2017

ОДЕССА, 1 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 1 августа, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 1 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Черноморском, Центральном и Севеврном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 света не будет по адресу: Лузановка: Николаевская дор., 251, 259, 261, 263, 263а, 168, 257, 259, 265, 172, 261; ул. Лузановская, 60а, 60; ч/с Молодая гвардия: Южная дор., 2 — 64, 36; 1 — 6я Садовая (вся); ул. Молодогвардейская, 1 — 59; ул. Малая садовая (вся); ул. Большая садовая (вся); ул. Л. Украинки, 25 — 29, 26 — 34, 3 — 23, 4 — 24, пер. Державина, 24 — 27, 3 — 23; ул. Капит. Кузнецова 3 — 11, 4 — 14; 1й Крымский пер; Керченский пер; ул. Кишиневская, 2, 4 — 16, 11; ул. Крымская, 34 — 62, 29 — 43; ул. Донецкая 29 — 37, 26 — 38.

С 09:00 до 13:00 не будет электричества по адресу: ул. Атамана Головатого, 42, 82, 56; 2й Заливной пер., 2, 7; ул. Черноморского Казачества, 71 — 94; «Роддом № 4».

С 13:00 до 17:00 — на ул. Ат. Чепыги, 54, 25, 29/1.

С 09:00 до 17:00 не будет света по адресу: п. Черноморка: частный сектор: ул. Весёлая; ул. Троицкого, 3/1 — 3/8, 7; ул. Новоукраинская; ул. Полевая, 1 — 17а, 12 — 34; ул. Приморская; ул. Тельмана, 1 — 1/15, ул. Дубинина, 7-б, Аптека.

С 09:30 до 17:00 электроэнергии не будет по адресу: 1й Кустанайский пер., 1, 2; ул. Днестровская, 2 — 16, 1 — 17; ул. Авиаторская, 2 — 16; ул. Прирельсовая, 21 — 31, 40 — 44; ул. Девятая — все ж/д; ул. Десятая — все ж/д; ул. Овидиопольская. 2 — 26, 1 — 13; ул. Самолетная, 20, 22, 12.