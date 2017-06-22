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В субботу, 29 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:18 / 28.07.2017
ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В субботу, 29 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 28 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Севеврном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 света не будет по адресу: Большевик: Балтская дор.; Чапаевские пер.; ул. Чапаева; ул. Флотская; ул. Мичурина; пер. 8го Марта; ул. Главная; ул. Карьерная; ул. Холмистая; ул. Февральская; ул. Закарпатская; Баркасский пер.; ул. Кавказкая; Навигационный пер.; ул. Навигационная; ул. Посевная; ул. Аграрная; ул. Прокатная; ул. Звонкая; ул. Долинская; ул. 2я — 8я Пересыпьская; спуск 8го Марта; 7й Пересыпьский пер.; ул. Жевахова; 2й — 8й Балтские пер.; 1й — 13й Черноморские пер.; 1 — 5я Линии 8го Марта; ул. 8го Марта; ул. Локомотивная; Чапаевские пер.; Флотский пер.; 3й Пересыпьский пер.; Февральские пер.
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Сергей Гриневецкий
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