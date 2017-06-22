В четверг, 27 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:50 / 27.07.2017

ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 27 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 26 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Черноморском и Центральном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 электричества не будет по адресу: ЖЭО «ПАН», ул. Самолетная, 2 — 10, 1 — 11; ул. Овидиопольская, 27 — 29; ул. Рощевая, 1 — 23, 2 — 18; ул. Житомирская, 42 — 46; ул. Тираспольская, 7 — 23, 12 — 24; пер. Овидиопольский — все жд; ул. Пантелеймоновская, 58; ул. Л. Шмидта, 19; ул. Пушкинская, 77.