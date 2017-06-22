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В четверг, 27 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:48 / 26.07.2017
ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 27 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 26 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Черноморском, Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 электричества не будет по адресу: ул. Овидиопольская, 15 — 19; 4 — я, 5 — я, 6 — я, улица — все жд; 1 — й, 2 — й, переулок 6 — й улицы — все жд; с.Мизикевича, ж/мЧерноморка: ул. Бр. Стыцковских; ул. Григорьева; ул. Каштанова;,ул. Мира; ул. Пограничная; ул. Согласия; ул. Хуторская; ООО «ЮТК», Сателлит — тел.связь; наружное освещение.
С 09:00 до 13:00 не будет света по адресу: ул. 6я Пересыпьская(вся); ул. 7я Пересыпьская, 9, 9а, 3 — 13, 2, 4; ул. Долинская; Балтская дор.
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