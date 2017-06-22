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Программа развития жилищного хозяйства впревые появится в Одессе
17:39 / 26.07.2017
ОДЕССА, 26 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На сессии Одесского горсовета принята Городская целевая программа развития жилищного хозяйства г. Одессы на 2017-2021 годы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, сегодня решением сессии Одесского городского совета принята Городская целевая программа развития жилищного хозяйства г. Одессы на 2017-2021 годы.
Данная Программа является логическим продолжением ряда городских целевых программ по улучшению технического состояния жилых домов (уже реализуются Программа замены, модернизации и диспетчеризации лифтов на 2016-2020 годы, Программа по стимулированию создания и деятельности ОСМД на 2016-2018 годы).
Программа принята с целью осуществления эффективных мер по предупреждению и недопущению аварийных ситуаций в жилищном фонде города, благоустройства и уборки территорий общего пользования и зеленых зон, а также содержания в надлежащем виде детских и спортивных площадок. Ранее решением исполкома впервые были определены балансодержатели площадок, которыми стали КП «ЖКС».
Уже в этом году планируется провести капитальный ремонт инженерных сетей и конструктивных элементов в 54 многоквартирных жилых домах. Всего же за 5 лет планируется провести ремонт в 410 многоквартирных жилых домах.
Общее финансирование Программы — 726 млн. гривен, в том числе в 2017 году — 106,62 млн. гривен.
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