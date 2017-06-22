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В среду, 26 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:45 / 25.07.2017
ОДЕССА, 25 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 26 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 25 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Черноморском, Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 электричества не будет по адресу: ж/массив «Червоный Хутор»: ул. Патриотическая; ул. Самолетная, 12 — 18; ул. Овидиопольская, 21 — 23; ул. Прирельсовая, 3 — 19, 6 — 38; ул. Среднефонтанская, 29 — 51, 26 — 28; пер. Среднефонтанский, 16/18, 12; пер. Садовый, 7 — 5, 6 — 10; пр. Добровольского. 140 — 150; ул. Махачкалинская, 2, 3; Бойлерная № 40, №11.
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