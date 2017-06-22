На этой неделе в ряде домов Одессы снова не будет света

17:05 / 24.07.2017

ОДЕССА, 24 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На этой неделе в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 24 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Черноморском и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, 25 июля с 09:00 до 17:00 света не будет по адресу: ул. Ольгиевская, 7 — 11, 6 — 10, 15; ул. Пастера, 8 — 20, 7 — 11; ул. Сеченова, 2, 1 — 9; ул. Коблевская, 1; ул. Княжеская, 5, 6, 7; Валиховский пер., 10; ул. Новосельского, 9, 20, 22; ул. Самолетная, 2 — 10, 1 — 11; ул. Овидиопольская, 27 — 29; ул. Рощевая, 1 — 23, 2 — 18; ул. Житомирская, 42 — 46; ул. Тираспольская, 7 — 23, 12 — 24; пер. Овидиопольский — все жд.

С 11:00 до 15:00 подача электроэнергии прекратится по адресу: Большевик: ул. Долинская, 3; Балтская дор., 8, 14 — 18; 1-я Пересыпская, 2 — 24, 1 — 19; 4-я Пересыпская, 3; 5-я Пересыпская. 1 — 9; ООО «Комплексавто», СПД «Ковтун», ЧП Молочная, ЧП «Терещенко», ООО «Стюн», ПП Галантерейный, ОО «Фарма», ООО «Лилия», ООО «Флор», «Корунд». ЧП «Луканин». ЧП «САМ».

С 09:00 до 16:00 электричества не будет по адресу: пгт.Таирова: ул. 40лет Победы 1 — 33, 2 — 32, 48 — 55; ул. Институтская; Институт им.Таирова, АТС, Дегустационный зал, Амбулатория, Поссовет, ОПХ, почта, церковь (стройплощадка), склад, оздоровительный

комплекс, АПК «Таировский».

С 24 по 28 июля каждый день с 08:00 до 17:00 света не будет по адресу: ч/с Большевик: ул.8 — го Марта, 79 — 185; с 9-го по 12-й Черноморские пер.; с. Котовка: ул. Дорожная.

С 24 по 30 июля с 08:00 до 16:00 электричества не будет по адресу ул. Лиманная, 27 — 164.