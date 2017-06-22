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В ряде домов Одессы завтра, 21 июля, не будет воды
17:56 / 20.07.2017
ОДЕССА, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из-за необходимости проведения работ по замене насосного агрегата в машинном зале ВНС «Шкодогорка», 21 июля, в ряде домов Одессы не будет воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июля, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с проведения работ по замене насосного агрегата в машинном зале ВНС «Шкодогорка» , завтра, 21 июля, с 00:30 до 05:00 будет прекращена подача воды потребителям по следующим адресам: мкр. «Ленпоселок», пос. Дзержинского, Тираспольское шоссе.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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