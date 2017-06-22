В пятницу, 21 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:50 / 20.07.2017

ОДЕССА, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 21 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 20 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресу: ул. Ж. Кюри 32, 36, 34, 30; ул. Бочарова 149а, 14, 18; ул. Молодежная 40.