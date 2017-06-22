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В пятницу, 21 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:50 / 20.07.2017
ОДЕССА, 20 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 21 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили агентству сегодня, 20 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном РЭС (в списке возможны дополнения).
Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресу: ул. Ж. Кюри 32, 36, 34, 30; ул. Бочарова 149а, 14, 18; ул. Молодежная 40.
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21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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