В четверг и пятницу в ряде домов Одессы не будет газа

16:23 / 19.07.2017

ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг и пятницу, 20-21 июля, будут отключены от газоснабжения потребители по некоторым адресам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

В связи с ремонтными работами с 09.30 20 июля до 18.30 21 июля будут отключены от газоснабжения жилые дома по адресу: ул. Посевная, ул. Главная, ул. Аграрная, ул. Закарпатская, ул. Февральская, ул. Кавказская, ул. Звонкая, ул. Холмистая, ул. Прокатная, Навигационный пер., Кавказский пер., ул. Карьерная, 1-й и 2-й Февральский пер., 1-й — 9-й пер. 8 Марта, 8 Марта спуск, ул. 8 Марта, 1-я — 6-я линия 8 Марта, 1-й — 8-й Балтский переулок, ул. Профессора Карышковского, 1-й — 13-й Черноморский переулок, ул. Жевахова, ул. Локомотивная, 1-я — 10-я Пересыпская улицы, ул. Долинская, Балтская дорога, 1-й — 4-й Флотский переулок, ул. Флотская, ул. Мичурина, пл. Мичурина, ул. Чапаева, пер. Чапаева, пер. Терещенка В. (1-й Чапаевский пер.), пер. Андрейца О. (2-й Чапаевский пер.), пер. Кифоренко Б. (3-й Чапаевский пер.), пер. Дихтиевского Б. (4-й Чапаевский пер.), пер. Киселева И. (5-й Чапаевский пер.), пер.Стороженко О. (6-й Чапаевский пер.), пер. Асеева Ю. (7-й Чапаевский пер.), пер. Пресыча А. (8-й Чапаевский пер.), пер. Неплия (9-й Чапаевский пер.).

Управление эксплуатации газового хозяйства г.Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства. О пуске газа будет сообщено дополнительно.