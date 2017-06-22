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В ряде домов Одессы завтра, 20 июля, не будет воды
15:04 / 19.07.2017

ОДЕССА, 19 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Из-за необходимости проведения ремонтных работ по адресу Николаевская дорога, 307-б, 20 июля, в ряде домов Одессы не будет воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июля, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по адресу ул. Николаевская дорога, 307б, завтра, 20 июля, с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям по следующим адресам: Николаевская дорога, 140 — 168, 225 — 315; ж/м «Лузановка»; ул. Штилевая; ул. Дунаевского; ул. Наклонная; Днепровская; Керченская; Державина; Леси Украинки; Ростовская; Южная, 2 — 48; Гипермаркет «Метро»; ул. 1-я Сортировочная, 3, 4 — 44; ДЦ «Молодая Гвардия»; гидропарк «Лузановка»; садоводчество «Приморье».

А с 22:00 19 июля до 18:00 20 июля будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: ул. Известковая, ул. Андриевского, ул. Одария, переулки Ширяевский, Любашовский, 1-й Известковый, Ступенчатый.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

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