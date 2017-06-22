В среду, 19 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:56 / 18.07.2017

ОДЕССА, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 19 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 18 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Южном, Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 электричества не будет по адресу: ул. Бочарова, 18, 24/26, 28, 22, 22а; ул. Ж.Кюри, 26, 60, 62, 64, 28; 2й Воронежский пер., 1; ул. Торговая, 2 — 10, 13; Бульвар искусств; ул. Овидиопольская, 15 — 19; 4 — я, 5 — я, 6 — я, улица — все; 1 — й, 2 — й, переулок 6 — й улицы — все; ул. Терешковой, 20б, 22, 24, 26, 28, 28а; ул. Филатова. 29б, 31А; Лабораторный центр санэпидстанции; Центр реабилитации детей инвалидов; П.Котовского: ул. Заболотного, 22, 12, 20, 21, 18а, 24, 2, 10, 4, 6, 14, 16, 22б, 18, 35, 35а, 37, 39, 41, 43а, 41а, 13а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. 3, 7, 5, 1, 7; ул. Затонского, 7а, 13а, 13, 7, 15а, 5, 17, 3, 4, 1, 2; ул. Добровольского, 125, 123, 127, 129, 93, 87, 85, 89(1, 2, 3), 81, 81а, 93, 95, 101, 107, 109, 109а, 111, 105, 97, 99; ул. Гер. Сталинграда, 86/1, 70, 74, 76, 80/1, 80/3, 72, 68, 66, 82/3; ул. Капит. Кузнецова, 103, 103а, 108, 110, 114, 112, 101; ул. Десантная, 1, 14, 18, 16, 1а, 4, 6; ул. 40 лет Обороны Одессы, 4, 2, 8; ул. Марсельская, 26, 28, 30; Днепр, дорога, 84, 84/1, 2, 92, 94(а, б), 96; ул. Крымская 62, 64, 66, 70; ч/сектор: 25 — 31 Линии; ул. Воронежская; ул. Орловская, ул. Курская.

С 08:00 до 17:00 не юудет света по адресу: ул. Пироговская, 21, 23; ул. Канатная. 88 — 106, 89 — 101, 100/1,4,5, 101/2, 101(а,б,в); пер. Катаева. 1 — 7, 2 — 6; ул. Семинарская, 15а, 11а; пер. Матросова, 1 — 5.

С 09:30 до 17:00: Спуск Ковалевского — все железнодорожного ; Матросский спуск, 1 — 15а, 2 — 18; ул. Кидановская, 7 — 13, 23 — 27, 6.

С 09:00 до 23:00 света не будет на ул. Ришельевской, 72 — 78.