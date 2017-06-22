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Субсидии автоматически продлеваются у 90% потребителей
17:25 / 18.07.2017
ОДЕССА, 18 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 90% потребителей получают автоматически перерасчитанные субсидии, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сегодня, 18 июля, в ходе пресс-конференции сообщила директор департамента труда и социальной политики Одесского горсовета Елена Китайская
«Уже несколько лет в Одессе действует упрощённая процедура получения субсидий, которая значит, что однажды, став участником программы «Жилищные субсидии», семья становится потенциальным получателем субсидии и на будущие периоды уже без обращений. По окончании же отопительного периода завершается и период получения субсидий, и всем, кто получал субсидии, автоматически делается продление на следующий год», — отметила Е. Китайская.
В Одессе программой по жилищным субсидиям пользуется 58 тыс. человек. Из этого количества «автоматический перерасчёт» уже выполнен для 90% жителей.
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