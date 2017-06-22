Во вторник, 18 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:45 / 17.07.2017

ОДЕССА, 17 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 18 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 17 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Южном, Центральном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 электричества не будет по адресу: ул. Космонавтов, 11в — 15; ул. Терешковой, 8 — 16; ул. Троицкая, 35 — 43, 46, 50; ул. Ришельевская. 38, 40; ул. Екатериненская, 48; пер Покровский, 23, 12 — 16; ул. Самолетная, 12 — 18; ул. Овидиопольская, 21 — 23; ул. Прирельсовая, 3 — 19, 6 — 38; ул. Добровольского, 69, 67; ул. Марсельская, 1; 10я, 11я Линии; 18я Линия, 2 — 46, 3; ул. Орловская, 2 — 12, 1 — 11; ул. Курская 101 — 113, 97, 72; ул. Ж.Кюри, 22 — 50, 39; 15я Линия, 1 — 9; 13я Линия, 2 — 8.

С 09:00 до 16:00 света не будет на ул. Разумовской, 31, 29 и 2ом Разумовском пер., 2, 7 — 11.