В пятницу, 14 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:54 / 13.07.2017

ОДЕССА, 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В пятницу, 14 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 14 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 света не будет по адресам: Большевик: 7й Пересыпьский пер.; 8 — 16; ул,Жевахова 18 — 52, 21 — 31,17 — 69,1 — 17; 2й — 8й Балтский пер.; 3й Черноморский пер. 1 — 39, 4 — 44; ул. 8го Марта 76 — 92,44 — 67б; 1й, 2й , 4й, 5й Черноморский пер.(весь); 3й Пересыпьский пер. 17 — 27, 14 — 22; 6й — 13й Черноморский пер.; ул. Локомотивная 1 — 17; ул. Корешковского 4 — 52,5 — 51; 2я,3я,4я,5я,Линии.