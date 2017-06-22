В четверг, 13 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:24 / 12.07.2017

ОДЕССА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 13 июля, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 13 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Черноморском и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: п.Черноморка: ул. Арцизская 4/3 — 4/20, 5/1 — 5/21а, ул. Гарманная, ул. Овидиопольская 3/1 — 3/22, ул. Согласия 24/5, 24/5а, 23/12 — 23/17, ул. Червонохуторская, ул. Люстдорфская дорога, БМК — строй, ЗС «Авто — элит» СТО, офис. Большевик: 4й Пересыпьский пер., 11 — 21, 18 — 26; 3я Пересыпьская 7 — 15; 2я Пересыпьская 41 — 51, 16 — 24; 8я Пересыпьская 8 — 16; Балтская дор., 36 — 38,42, 42а,40; 4й Чапаевский пер.

С 09:00 до 10:00 и с 16:00 до 17:00 по адресам Балтская дор., 34, 32, 32а.