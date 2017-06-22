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В четверг, 13 июля, в ряде домов Одессы отключат воду
17:02 / 12.07.2017

ОДЕССА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 13 июля, в связи с проведением ремонтных работ в ряде домов Одессы отключат воду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы,в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по адресу: ул.Атамана Головатого, 155,13 июля 2017 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: 7-я Пересыпьская, 2а; Атамана Головатого, 98 — 104, 149 — 161; Атамана Чепиги, 33 — 83, 112; Балтская дорога, 1 — 5; Жевахова, 1 — 37, 12; Николаевская дорога, 124 — 136, 183 — 211; Черноморского казачества, 40 — 110, 105 — 175, Николая Гефта 2, 3.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно

причиненные неудобства.

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