Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство В четверг, 13 июля, в ряде домов Одессы отключат воду 17:02 / 12.07.2017 ОДЕССА, 12 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 13 июля, в связи с проведением ремонтных работ в ряде домов Одессы отключат воду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал». По информации пресс-службы,в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по адресу: ул.Атамана Головатого, 155,13 июля 2017 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города: 7-я Пересыпьская, 2а; Атамана Головатого, 98 — 104, 149 — 161; Атамана Чепиги, 33 — 83, 112; Балтская дорога, 1 — 5; Жевахова, 1 — 37, 12; Николаевская дорога, 124 — 136, 183 — 211; Черноморского казачества, 40 — 110, 105 — 175, Николая Гефта 2, 3. Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати