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Капремонт улицы Преображенской продолжается в Одессе
16:07 / 07.07.2017

ОДЕССА, 07 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе продолжается капитальный ремонт улицы Преображенской, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, в Одессе продолжается капитальный ремонт улицы Преображенской (на участке от ул. Жуковского до ул. Софиевской), в связи с чем ограничено движение автотранспорта на участке от ул. Бунина до ул. Елисаветинской.

В настоящее время на участке от ул. Жуковского до ул. Бунина завершены работы на проезжей части и тротуарах, а также открыто движение транспорта.

На участке от ул. Бунина до ул. Садовой завершены работы по устройству дорожного корыта, бетонированию основания, устройству водопровода и газопровода. Выполняются работы по устройству асфальтобетонного покрытия и трамвайных плит, а также путей на проезжей части.

Также продолжаются работы по перекладке бортового камня, установке опор под контактную сеть и наружное освещение, демонтируются старые опоры.

На перекрестке ул. Садовой и ул. Преображенской ведутся работы по разборке старого бетона в подземном пешеходном перекрытии, после чего будут выполнены работы по гидроизоляции плит перекрытия данного перехода.

На участке от ул. Садовой до ул. Елисаветинской проводятся работы по разборке дорожного покрытия и устройству основания, канализации, водопровода и газопровода, перекладке бортового камня.

Кроме того, ведутся подготовительные работы для установки опор под контактную сеть и наружное освещение. Старые опоры демонтируются.

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