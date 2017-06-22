Начались работы по капитальному ремонту улицы Ивана Мазепы в Одессе

16:30 / 06.07.2017

ОДЕССА, 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Слободке приступили к капремонту улицы Ивана Мазепы (ул. Островского), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, на Слободке начались работы по капитальному ремонту ул. Ивана Мазепы. Проектом предусмотрен капитальный ремонт улицы на участке от ул. Рождественской до площади Молодежи, а также на площади Молодежи — на участке от ул. Ивана Мазепы до ул. Краснослободской.

Проектом запланированы: капремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, перекладка трамвайных путей и газовых инженерных сетей, замена контактной сети и водопроводных труб.

Кроме того, будут подняты горловины люков 18-ти существующих колодцев, обустроены 3 новых смотровых колодца, установлены 12 новых столбов для освещения и контактной сети.

В ходе капремонта улицы также запланированы устройство перильного ограждения и благоустройство территории. На завершающем этапе капитального ремонта будет организовано дорожное движение с установкой 52-х новых дорожных знаков.

На сегодняшний день ведутся работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров.

В ходе этих работ фрагментарно обнаружена историческая брусчатка. После фотофиксации её демонтируют и передадут по акту на ответственное хранение КП «Городские дороги».