|
|
Начались работы по капитальному ремонту улицы Ивана Мазепы в Одессе
16:30 / 06.07.2017
ОДЕССА, 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На Слободке приступили к капремонту улицы Ивана Мазепы (ул. Островского), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, на Слободке начались работы по капитальному ремонту ул. Ивана Мазепы. Проектом предусмотрен капитальный ремонт улицы на участке от ул. Рождественской до площади Молодежи, а также на площади Молодежи — на участке от ул. Ивана Мазепы до ул. Краснослободской.
Проектом запланированы: капремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, перекладка трамвайных путей и газовых инженерных сетей, замена контактной сети и водопроводных труб.
Кроме того, будут подняты горловины люков 18-ти существующих колодцев, обустроены 3 новых смотровых колодца, установлены 12 новых столбов для освещения и контактной сети.
В ходе капремонта улицы также запланированы устройство перильного ограждения и благоустройство территории. На завершающем этапе капитального ремонта будет организовано дорожное движение с установкой 52-х новых дорожных знаков.
На сегодняшний день ведутся работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров.
В ходе этих работ фрагментарно обнаружена историческая брусчатка. После фотофиксации её демонтируют и передадут по акту на ответственное хранение КП «Городские дороги».
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:55 06.07.2017
16:42 06.07.2017
16:21 06.07.2017
16:02 06.07.2017
15:52 06.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.675
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»