В четверг, 29 июня, в ряде домов в центре Одессы отключат воду

16:29 / 27.06.2017

ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 29 июня, в связи с проведением ремонтных работ в ряде домов в центре Одессы отключат воду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению магистрального водопровода на ул.Преображенская, 36, в четверг, 29 июня с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям по адресам: ул. Преображенская, 15—23; ул. Коблевская, 21—47; ул. Дворянская, 2—16, 1—17; ул. Нежинская, 65—71; Соборная площадь, 2—14; ул. Садовая, 1—21, 2—20.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.