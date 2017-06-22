|
русская версия | english version
|
|
В четверг, 29 июня, в ряде домов в центре Одессы отключат воду
16:29 / 27.06.2017
ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В четверг, 29 июня, в связи с проведением ремонтных работ в ряде домов в центре Одессы отключат воду, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 27 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению магистрального водопровода на ул.Преображенская, 36, в четверг, 29 июня с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям по адресам: ул. Преображенская, 15—23; ул. Коблевская, 21—47; ул. Дворянская, 2—16, 1—17; ул. Нежинская, 65—71; Соборная площадь, 2—14; ул. Садовая, 1—21, 2—20.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:42 27.06.2017
17:23 27.06.2017
17:02 27.06.2017
15:46 27.06.2017
14:59 27.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.015
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»