Во вторник, 27 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:19 / 26.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 27 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 26 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном, Черноморском и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Самолетная, 12—18; ул. Овидиопольская, 21—23; ул. Прирельсовая 3—19, 6—38; Житомирский пер., 1/1, 1/2, 5; 3-й и 4-й Житомирские пер.; ул. Самолетная, 2—18, 1—11; ул. Овидиопольская, 15—31, 36—38; ул. Рощевая, 1—23, 2—18; ул. Житомирская, 8—12, 28—46; ул. Тираспольская 1—23, 2—24; Овидиопольский пер.; 1-я — 6-я Улицы; ул. Прирельсовая 1—19, 2—38; 1-й, 2-й пер. 6-й Улицы; ул. Орловская, 7—11, 12а; 1-я Проектируемая; ул. Умова 1—5, 2—10; ул. Горизонтальная, 24—32, 25—35; ул. Ромашковая, 35—61; ул. Глинки, 25—29, 10—20; ул. Пролетарская, 47—63, 38—46; ул. Уральская, 11—23, 12—28; ул. Фурманова, 1—19, 2—22; пер. Уральский, Фурманова. 1-й, 3-й Нефтяной пер.; Битумная, Республиканская, Гладкова, Газовая, Нефтяников, Альпинистов, Хаджибеевская, Гагарина, Совхозная, Тепличная, Водопьянова, Комсомольская, Чкалова, Кирова, Спортивный пер., Лысенко, Янченко, Фисенко, Пролетарский пер., Комарова, Каменистая, 2-й Курортный пер., ул. Кирова, 2, 4, 17—41, 38, 40, 60; ул. Комсомольская, 42—47, 50—56; ул. Гагарина, 14—26, 28—60, 43—55а, 63—77; ул. Чкалова, 29—39; 2—Школьный пер., 1—11; Спортивный пер.1—5, 4—10; ул. Лысенко, 2—8, 1—13, 12—28; Хаджибейская дор., 295—509; ул. Республиканская, 309—315, 327, 329; Пролетарский пер., 5 а; ул. Комарова, 6, 12б, 63, 66а, 74б, 76; ул. Каменистая, 2—14, 43, 66;

ул. Комсомольская, 82, 84; пос. Усатово: ЧП «Фесенко», ПП «Колос», ФЛП «Лапшинский», ул. Тепличная, Шкодова гора, 18; пос. Сахарный: ул. Химическая, 1—17, 10—150; ул. Радиальная; 1-й Химический пер.; 2-й, 3-й Стекольный пер.; ул. Стекольная; ул. Бугаевская; ул. Инструментальная, 56; ул. Пестеля 71, 105; Национальная полиция; «Квадро»; пос. Черноморка: ул. З. Космодемьянской, пер. Садовый, 1-й, 2-й Проездной пер., пер. Учительский, с/о «Ильичевец», Торговый павильон.