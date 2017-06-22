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Завтра, 27 июня, в ряде домов на Таирова отключат воду
16:34 / 26.06.2017
ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 27 июня, в ряде домов Киевского района Одессы будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 26 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на водоводе на ул.Академика Королева, 80, завтра, 27 июня, с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача воды потребителям по адресам: Люстдорфская дорога, 162—178/1; Академика Королева, 72—122, 43—85/3; Академика Глушко, 1—29; Ильфа и Петрова, 21—63/1, 16—90; Академика Вильямса, 44—74/1, 55—87; Архитекторская, 12—24.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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