Задолженность в Одессе по выплате жилищных субсидий составляет 139 миллионов гривен

11:56 / 26.06.2017

ОДЕССА, 26 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На сегодня в Одессе кредиторская задолженность горбюджета по выплате льгот и субсидий составляет 219 млн. грн., в том числе по жилищным субсидиям — 139 млн. грн., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Департамента финансов Одесского горсовета Светлана Бедрега сообщила сегодня, 26 июня, на аппаратном совещании.

Как отметила директор Департамента, «горбюджет в полном объёме исчерпал те бюджетные назначения, которые были выделены в виде субвенции по льготам и субсидиям. С учётом всех зачётов, которые были проведены, и получения «живыми деньгами», на сегодня кредиторская задолженность составляет 219 млн. грн., в том числе по жилищным субсидиям — 139. Одобрен Кабмином законопроект о внесении изменений в Госбюджет, где дополнительно на данную субвенцию выделяется по стране 14 млрд. грн., облбюджету Одесской области — 378 млн. грн. Подготовлен проект письма на имя губернатора, чтобы нам максимально возможную причитающуюся сумму выделили на город Одессу».

С. Бедрега также сообщила, что по итогам июня, по оперативным данным, поступления в общий фонд бюджета города должны составить 2 млрд. 557 млн.

За прошедший период город получил в полном объёме образовательную и медицинскую субсидии в суммах 152 млн. грн. и 71 млн. грн. соответственно.

Также продолжается выплата отпускных работникам бюджетной сферы. По состоянию на 23 июня профинансировано 222 млн. грн., из которых в июне — 179 млн. грн. В том числе 141 млн. грн. — отпускные педработникам.

«За прошедшую неделю профинансирован очередной транш по департаменту труда и соцполитики по оказанию адресной муниципальной дотации на отопление — 29 млн. грн. за январь-март. Ещё остались средства в бюджете. Департамент труда ведет перерасчёты, чтобы полностью за этот период рассчитаться», — добавила она.