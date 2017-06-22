В понедельник, 26 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света

14:15 / 24.06.2017

ОДЕССА, 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В понедельник, 26 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 24 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном, Черноморском и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Самолетная, 2—10, 1—11; ул. Овидиопольская, 27—29; ул. Рощевая, 1—23, 2—18; ул. Житомирская, 42—46; ул. Тираспольская 7—23, 12—24; пер. Овидиопольский; Военный сп. 6—18, 1—3; Екатерининская пл., 4; Чайковского пер., 16; ул. Екатерининская, 2; ул. Головковского, 13—19, 20; ул. Бабеля, 4, 1—13; ул. Садовая 11—21, 18; Соборная пл. 2—6; Старосенной пер., 3; Вознесенский пер., 9—23, 8—24; пер. и ул. Каманина; ул. Кольцевая; пер. Хрустальный; пер. Университетский; Клубничный пер., 1—11, 2—12, 36, 36/А, Б; Консульство Болгарии, Санаторий «Молдова», «Палас Дель мар», Гостиница; Слободка: ул. Краснослободская, пер. Севастопольский, ул. Пассионари; Усатово: ЧП Фесенко, ЧП Колос, ФЛП Лапшинский, ул. Тепличная, Шкодова гора, 18; пос. Сахарный: ул. Химическая, 1—17, 10—150; ул. Радиальная; 1-й Химический пер.; 2-й, 3-й Стекольный пер.; ул. Стекольная; ул. Бугаевская; ул. Инструментальная, 56; ул. Пестеля 71, 105; Национальная полиция; «Квадро»; пгт. Черноморка — потребители: Первая, Вторая, Четвертая, Пятая, Седьмая 1, 3; ТК «Черное море», маг. «Мария», наружное освещение.

С 10:00 до 18:00 света не будет по адресам: ул. Бугаевская, 2—24, 46—54; 1-й — 3-й Первомайские пер.; ул. Артезианская; Строительный пер.; ул. Строительная; ул. Спутников; ул. Радио; ул. Балковская, 54; ул. Раскидайловская, 67, 69; ул. Грушевского, 17.