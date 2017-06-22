Стартовали работы по благоустройству Греческого парка в Одессе

11:32 / 24.06.2017

ОДЕССА, 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Стартовали работы по благоустройству Греческого парка в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации пресс-службы, ранее были получены разрешительные документы на проведение работ. В настоящий момент в Греческом парке ведутся противооползневые мероприятия: строители приступили к забивке свай. Параллельно проводятся работы по устройству свай под фундамент лестниц, ведущих с Приморского бульвара в парк.

Вчера, 23 июня, Одесский городской голова Геннадий Труханов провел выездное совещание по вопросу благоустройства Греческого парка.

В ходе совещания участники встречи обсудили дизайн-проект благоустройства трех прогулочных террас.

«Впервые за многие десятилетия морской фасад Одессы приобретает достойный вид. Мы провели масштабную работу: отреставрировали Потемкинскую лестницу, создали совместно с мэрией города-побратима красивый Стамбульский парк. Финальный этап — благоустройство Греческого парка, который проводится при поддержке греческой диаспоры», — отметил Г. Труханов.

Работы ведутся за внебюджетные средства. Официальное открытие парка запланировано на 2 сентября 2018 года.