Текущий ремонт фасадов завершается в Воронцовском переулке

11:32 / 22.06.2017

ОДЕССА, 22 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Воронцовском переулке завершается текущий ремонт фасадов зданий и других исторических объектов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в Воронцовском переулке завершается текущий ремонт фасадов зданий и других исторических объектов. На этот год здесь был запланирован ремонт 11-ти фасадов исторических зданий, в том числе объектов культурного наследия; а также 7 объектов по адресу Воронцовский пер., 2 (историческое сооружение трансформаторной подстанции, входные арки, лестница, ведущая на Военный спуск от служебных корпусов в составе ансамбля Воронцовского дворца, подпорные стены, питьевой фонтанчик, подземный ход Воронцовского дворца, который недавно был принят под охрану государства как объект культурного наследия).

В настоящий момент работы продолжаются на объектах, расположенных в Воронцовском переулке, 2.

По всем другим адресам работы по текущему ремонту фасадов выполнены.

В связи с тем, что Воронцовский переулок в дальнейшем будет пешеходной зоной, Управление дорожного хозяйства горсовета сейчас разрабатывает проектно-сметную документацию по капитальному ремонту тротуаров и дорожного покрытия.