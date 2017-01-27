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В ряде домов в центре Одессы завтра, 22 июня, отключат газ
17:22 / 21.06.2017
ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 22 июня с 9:30 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по некоторым адресам в центре Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в связи с проведением работ на газопроводе на ул. Б. Арнаутская (на участке от ул. Пушкинской до ул. Осипова) 22 июня с 9:30 до 17:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: ул. Б. Арнаутская, 22, 24, 32, 41, 43, 45, 47; ул. Осипова, 42; ул. Пушкинская, 58, 61, 63; ул. Л. Шмидта, 1, 3, 4.
Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства.
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