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«50% одесситов до сих пор не заплатили за потреблённую в мае воду», — «Инфоксводоканал»
14:36 / 21.06.2017
ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Только порядка 50% одесситов заплатили за предоставленные в мае услуги водопользования, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
По информации пресс-службы, большая половина потребителей (около 150 тысяч) накопили долги перед «Инфоксводоканалом» на общую сумму 129 миллионов гривен.
Кроме роста количества системных неплатежей, сотрудники предприятия отмечают все больше случаев оплаты услуг водопользования с задержкой — не ежемесячно до 20-го числа, а раз в 2-3 месяца. При этом, даже некоторые получатели субсидий не спешат оплачивать обязательную часть платежа за водопользование — они становятся должниками и рискуют лишиться субсидии в целом.
«Столь низкая платежная дисциплина абонентов негативно влияет на надежность водоснабжения всего города, особенно в жаркий период года. С приходом лета количество воды, потребляемой горожанами, увеличивается в разы. А вместе с этим растут и расходы водоканала», — отметил заместитель начальника управления «Водосбыт» Александр Самбур.
По его данным, еще несколько недель назад одесситам подавалось в сутки около 300 тысяч кубометров воды, а сейчас эта цифра выросла до 400. Соответственно гораздо больше расходов идет на электроэнергию, ГСМ, реагенты для очистки воды.
Поэтому, чтобы не допустить перебоев в поставке питьевой воды в город, «Инфоксводоканалу» снова пришлось усилить работу с неплательщиками. В несколько раз увеличилось количество ограничений предоставления услуг должникам с помощью установки «Крот» и Службы по отключениям.
«Это мера вынужденная. Мы увеличили количество бригад «Крота» и групп по работе с должниками. В каждом случае пытаемся достучаться к абоненту. Но, к сожалению в неделю приходится ограничивать не менее сотни неплательщиков», — отметил А. Самбур.
«Инфоксводоканал» обращается к абонентам с просьбой не накапливать долги и не создавать трудности себе и предприятию.
«В случае возникновения финансовых сложностей лучше не прятаться от водоканала, а вести конструктивный диалог по погашению долга и оплачивать в силу своих возможностей», — советуют в пресс-службе.
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Артём Филипенко
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