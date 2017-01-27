«50% одесситов до сих пор не заплатили за потреблённую в мае воду», — «Инфоксводоканал»

14:36 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Только порядка 50% одесситов заплатили за предоставленные в мае услуги водопользования, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, большая половина потребителей (около 150 тысяч) накопили долги перед «Инфоксводоканалом» на общую сумму 129 миллионов гривен.

Кроме роста количества системных неплатежей, сотрудники предприятия отмечают все больше случаев оплаты услуг водопользования с задержкой — не ежемесячно до 20-го числа, а раз в 2-3 месяца. При этом, даже некоторые получатели субсидий не спешат оплачивать обязательную часть платежа за водопользование — они становятся должниками и рискуют лишиться субсидии в целом.

«Столь низкая платежная дисциплина абонентов негативно влияет на надежность водоснабжения всего города, особенно в жаркий период года. С приходом лета количество воды, потребляемой горожанами, увеличивается в разы. А вместе с этим растут и расходы водоканала», — отметил заместитель начальника управления «Водосбыт» Александр Самбур.

По его данным, еще несколько недель назад одесситам подавалось в сутки около 300 тысяч кубометров воды, а сейчас эта цифра выросла до 400. Соответственно гораздо больше расходов идет на электроэнергию, ГСМ, реагенты для очистки воды.

Поэтому, чтобы не допустить перебоев в поставке питьевой воды в город, «Инфоксводоканалу» снова пришлось усилить работу с неплательщиками. В несколько раз увеличилось количество ограничений предоставления услуг должникам с помощью установки «Крот» и Службы по отключениям.

«Это мера вынужденная. Мы увеличили количество бригад «Крота» и групп по работе с должниками. В каждом случае пытаемся достучаться к абоненту. Но, к сожалению в неделю приходится ограничивать не менее сотни неплательщиков», — отметил А. Самбур.

«Инфоксводоканал» обращается к абонентам с просьбой не накапливать долги и не создавать трудности себе и предприятию.

«В случае возникновения финансовых сложностей лучше не прятаться от водоканала, а вести конструктивный диалог по погашению долга и оплачивать в силу своих возможностей», — советуют в пресс-службе.