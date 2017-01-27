В среду, 21 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:58 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В среду, 21 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 20 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Самолетная, 2—10, 1—11; ул. Овидиопольская, 27—29; ул. Рощевая, 1—23, 2—18; ул. Житомирская, 42—46; ул. Тираспольская, 7—23, 12—24; пер. Овидиопольский; ул. Дальницкая 53; Рынок «Застава», 3-й, 4-й Житомирский пер.; ул. Ланжероновская, 13—17, 20—24; ул. Ришельевская, 4; ул. Екатерининская, 17; 1-я — 3-я Улица; ул. Тираспольская, 2—10, 1—3; ул. Орлова, 12а, 7—11; ул. 1-я Проектируемая; ул. Умова, 2—10, 1—5; ул. Житомирская, 8—12, 38; ул. Прирельсовая, 2—4, 1—3; ул. Овидиопольская 36—38; ул. Танкистов; Слободка: ул. Краснослободская, пер. Севастопольский, ул. Пассионари; Усатово: ЧП «Фесенко», ПП «Колос», ФОП «Лапшинский», ул. Тепличная, Шкодова гора, 18.; Пос. Сахарный: ул. Химическая, 1—17, 10—150; ул. Радиальная; 1-й Химический пер.; 2-й, 3-й Стекольный пер.; ул. Стекольная; ул. Бугаевская; ул. Инструментальная, 56; ул. Пестеля, 71, 105; Национальная полиция; «Квадро».