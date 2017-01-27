Одесса > Новости > Жилищно-коммунальное хозяйство Завтра, 20 июня, в Межлиманье будет отключена подача воды 16:02 / 20.06.2017 ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 20 июня, в ряде населённых пунктов Межлиманья будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал». По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ВНС «Жевахова Гора», 21 июня с 09:00 до 18:30 будет прекращена подача воды потребителям в с. Котовка, пос. Гидропорт, с. Протопоповка, с. Августовка, с. Черевичное, пос. Большевик, с. Ильинка, с. Ковалевка, с. Эметовка, с. Мариновка. Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства. версия для печати