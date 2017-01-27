Бювет на улице Ицхака Рабина временно закрыт на ремонт

12:46 / 20.06.2017

ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Коммунальное предприятие «Сервисный центр» начало проведение планового ремонта в бюветном комплексе на ул. Ицхака Рабина, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в связи c проведением плановых ремонтных работ бюветный комплекс на ул. Ицхака Рабина с 20 июня по 1 июля будет временно закрыт.

Администрация КП «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Также в КП сообщили, что с 19 июня бювет возле кинотеатра «Вымпел» (на ул. Гераниевой) работает в штатном режиме — здесь завершены ремонтные работы.