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Бювет на улице Ицхака Рабина временно закрыт на ремонт
12:46 / 20.06.2017
ОДЕССА, 20 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Коммунальное предприятие «Сервисный центр» начало проведение планового ремонта в бюветном комплексе на ул. Ицхака Рабина, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в связи c проведением плановых ремонтных работ бюветный комплекс на ул. Ицхака Рабина с 20 июня по 1 июля будет временно закрыт.
Администрация КП «Сервисный центр» заранее приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Также в КП сообщили, что с 19 июня бювет возле кинотеатра «Вымпел» (на ул. Гераниевой) работает в штатном режиме — здесь завершены ремонтные работы.
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