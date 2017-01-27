Во вторник, 20 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света

17:53 / 19.06.2017

ОДЕССА, 19 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Во вторник, 20 июня, в ряде домов Одессы снова не будет света, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству сегодня, 19 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета, это связано с плановыми ремонтными работами в Центральном, Южном и Северном РЭС (в списке возможны дополнения).

Так, с 09:00 до 17:00 света не будет по адресам: 3-й – 5-й Первомайский пер.; Подъёмный пер.; ул. Бугаевская, 26—42, 46а, 46/2, 48/2, 3, 4, 5, 6; ул. Овидиопольская, 15—19; 4-я, 5-я, 6-я, улица; 1-й, 2-й, переулок 6-й улицы; ул. Коминтерна, 32—58, 45—79; ул. 1-я Ползунова; ул. Ползунова, 1—5, 2—6; Стахановский пер.; 22—36, 19—31; 3-й Западный пер., 8—12; 4-й Западный пер., 11—17; ул. Педагогическая, 16, 16а, 44—30, 23—25; пер. Педагогический, 3—5, 2/1—6/1; пер. Клубничный, 12—18, 25—29; Слободка: ул. Крылова, 20—48; ул. Ломоносова, 28—58, 23—55; ул. Дальневосточная, 20—60, 19—57а; ул. Слободская, 65—49, 66, 68, 46, 25, 26; ул. Гарина, 24—26, 27—37, 37 а, 47; ул. Ветрогонова, 32—42; ул. Нерубайская, 16—42, 29—33; ул. Усатова 32; ул. Мациевского (Войкова), 41—47, 40—48; ул. Воробьева, 48, 42; пос. Усатово: ЧП «Фесенко», ПП «Колос», ФОП «Лапшинский», ул. Тепличная, Шкодова гора, 18; пос. Сахарный: ул. Химическая, 1—17, 10—150; ул. Радиальная; 1-й Химический пер.; 2-й, 3-й Стекольный пер.; ул. Стекольная; ул. Бугаевская; ул. Инструментальная, 56; ул. Пестеля 71, 105; Национальная полиция; «Квадро».

С 0:00 до 06:00 — по адресам: ул. Заславского, 3—27, 2—12; ул. Б. Арнаутская, 84; ул. Преображенская, 57—61, 65; ул. Базарная, 67—95, 94—118; ул. Утесова 3—7, 2—14; ул. Успенская, 121—129; ул. Тираспольская, 25—35; Щепной пер.