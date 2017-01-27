В ряде домов Одессы и пригорода завтра, 20 июня, не будет воды

16:59 / 19.06.2017

ОДЕССА, 19 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 20 июня, в ряде домов Приморского района Одессы и в Межлиманье будет отключена подача воды, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 июня, в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

По информации пресс-службы, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ по переключению водопровода на Итальянском бульваре, 1, и Французском бульваре, 13а, с 09:00 вторника, 20 июня, до 05:00 среды, 21 июня, будет прекращена подача воды потребителям по следующим адресам: Итальянский бульвар, Французский бульвар, 1—21, 2; Лидерсовский бульвар, Белинского, Отрадная, Уютная, Морская, Азарова, пер. Госпитальный, пер. Лермонтовский, пер. Канатный, Пантелеймоновская, 3—5, 2—34; Большая Арнаутская, 1—27, 2—4; Малая Арнаутская, 1—37, 2—28; Вячеслава Черновола, пер. Веры Инбер (Купальный), пер. Обсерваторный, пер. Мукачевский.

Кроме того, в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ВНС «Жевахова Гора», 21 июня с 09:00 до 18:30 будет прекращена подача воды потребителям в с. Котовка, пос. Гидропорт, с. Протопоповка, с. Августовка, с. Черевичное, пос. Большевик, с. Ильинка, с. Ковалевка, с. Эметовка, с. Мариновка.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.