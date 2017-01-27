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«Горзелентресту» приходится восстанавливать газонную траву в Стамбульском парке
17:42 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский «Горзелентрест» восстанавливает газонную траву в Стамбульском парке, пострадавшую от наплыва отдыхающих, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, новый парк, открытый 26 мая в самом центре города, сразу же стал излюбленным местом отдыха одесситов и гостей города. Ежедневно множество людей приходят отдохнуть на зеленых газонах Стамбульского парка и сфотографироваться на фоне цветников.

Несмотря на то, что для поддержания надлежащего состояния газонов в парке была организована автоматизированная система полива, которая разбита на участки и включается регулярно в отведенное для этого время, трава на газонах все равно не успевает восстановиться.

15 июня озеленители коммунального предприятия «Горзелентрест» приступили к замене рулонного газона в Стамбульском парке. Всего озеленители планируют заменить более 150 кв. м и обновить цветники.

Кроме того, в парке расположен уникальный фонтан-камень. Одесситы и туристы сразу же после открытия парка начали по традиции бросать в фонтан монетки, загадывая желания. В итоге работа оборудования фонтана дала сбой.

«При проведении демонтажа насоса во всасывающем трубопроводе были обнаружены мелкие монеты. Насос был демонтирован и отправлен на диагностику в гарантийный сервисный центр. В ходе проведения диагностики в рабочей камере были обнаружены инородные предметы: пластмассовые трубочки от напитков, остатки резиновых шариков, палочки от мороженого. Выявленные дефекты были устранены, насос установлен на штатное место, после чего введен в эксплуатацию», — добавили в департаменте.

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Артём Филипенко
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