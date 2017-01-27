ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Отремонтированы 4 лестницы к одесским пляжам
14:22 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе завершен капитальный ремонт четырёх лестниц, ведущих к городским пляжам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в рамках плановой работы по подготовке пляжных территорий к курортному сезону Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета провело ремонт железобетонных лестниц, ведущих к пляжам «Курортный» (в районе 13-й ст. Б. Фонтана), «Ланжерон» (с территории парка им. Т.Г. Шевченко к ресторану «Хуторок»), «Дельфин» (в районе Шампанского переулка) и на 9-й ст. Б. Фонтана (с ул. Новобереговой).

Так, на лестницах, ведущих к пляжам «Дельфин», «Курортный» и на территорию пляжа в районе 9-й ст. Б. Фонтана, был выполнен капитальный ремонт лестничных маршей, заменены покрытия межлестничных площадок из бетонной плитки на тротуарную плитку, обустроены и окрашены металлические ограждения и поручни, а также отремонтированы ливнеотводящие лотки для сбора поверхностного стока с лестницы и прилегающей территории.

Аналогичные работы проведены на лестнице, ведущей к пляжу «Ланжерон». Кроме того, здесь заменили разрушенный парапет из камня-ракушечника на новый — кирпичный, который также оштукатурили и окрасили.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
13:58 16.06.2017
СБУ задержала в Одесской области жителя ПМР, пытавшегося вербовать правоохранителей для работы на РФ
13:19 16.06.2017
Бойцы Нацгвардии приступили к патрулированию курортной зоны Одесской области
12:58 16.06.2017
Депутаты облсовета внесли изменения в программу сохранения водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана
12:50 16.06.2017
Облсовет утвердил финансирование программы «Електронна Одещина» на 2017 год
12:31 16.06.2017
Принята программа социально-экономического и культурного развития области на 2017 год


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.018