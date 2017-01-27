Отремонтированы 4 лестницы к одесским пляжам

14:22 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе завершен капитальный ремонт четырёх лестниц, ведущих к городским пляжам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в рамках плановой работы по подготовке пляжных территорий к курортному сезону Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета провело ремонт железобетонных лестниц, ведущих к пляжам «Курортный» (в районе 13-й ст. Б. Фонтана), «Ланжерон» (с территории парка им. Т.Г. Шевченко к ресторану «Хуторок»), «Дельфин» (в районе Шампанского переулка) и на 9-й ст. Б. Фонтана (с ул. Новобереговой).

Так, на лестницах, ведущих к пляжам «Дельфин», «Курортный» и на территорию пляжа в районе 9-й ст. Б. Фонтана, был выполнен капитальный ремонт лестничных маршей, заменены покрытия межлестничных площадок из бетонной плитки на тротуарную плитку, обустроены и окрашены металлические ограждения и поручни, а также отремонтированы ливнеотводящие лотки для сбора поверхностного стока с лестницы и прилегающей территории.

Аналогичные работы проведены на лестнице, ведущей к пляжу «Ланжерон». Кроме того, здесь заменили разрушенный парапет из камня-ракушечника на новый — кирпичный, который также оштукатурили и окрасили.