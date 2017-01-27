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Отремонтированы 4 лестницы к одесским пляжам
14:22 / 16.06.2017
ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе завершен капитальный ремонт четырёх лестниц, ведущих к городским пляжам, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 16 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в рамках плановой работы по подготовке пляжных территорий к курортному сезону Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского горсовета провело ремонт железобетонных лестниц, ведущих к пляжам «Курортный» (в районе 13-й ст. Б. Фонтана), «Ланжерон» (с территории парка им. Т.Г. Шевченко к ресторану «Хуторок»), «Дельфин» (в районе Шампанского переулка) и на 9-й ст. Б. Фонтана (с ул. Новобереговой).
Так, на лестницах, ведущих к пляжам «Дельфин», «Курортный» и на территорию пляжа в районе 9-й ст. Б. Фонтана, был выполнен капитальный ремонт лестничных маршей, заменены покрытия межлестничных площадок из бетонной плитки на тротуарную плитку, обустроены и окрашены металлические ограждения и поручни, а также отремонтированы ливнеотводящие лотки для сбора поверхностного стока с лестницы и прилегающей территории.
Аналогичные работы проведены на лестнице, ведущей к пляжу «Ланжерон». Кроме того, здесь заменили разрушенный парапет из камня-ракушечника на новый — кирпичный, который также оштукатурили и окрасили.
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